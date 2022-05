Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittwochmittag ohne große Veränderung

Die Pfizer-Aktie wies um 04.05.2022 12:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 47,04 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 47,12 EUR an. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 46,68 EUR aus. Bei 46,68 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.069 Pfizer-Aktien.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 13,70 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 02.06.2021 auf bis zu 31,47 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 49,48 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 52,50 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 03.05.2022 vor. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,42 USD in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 119,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 25.661,00 USD umgesetzt, gegenüber 11.684,00 USD im Vorjahreszeitraum.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2022 dürfte Pfizer am 02.08.2022 vorlegen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,34 USD je Aktie belaufen.

