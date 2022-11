Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kursplus

Die Pfizer-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 04:22 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 47,98 EUR. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 48,70 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 47,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 25.917 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 54,51 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (20.12.2021). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 11,98 Prozent wieder erreichen. Am 04.11.2021 gab der Anteilsschein bis auf 37,57 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 27,71 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 49,20 USD angegeben.

Am 01.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,78 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 24.094,00 USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2022 wird am 31.01.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 6,46 USD in den Büchern stehen haben wird.

