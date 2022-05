Pfizer Aktie News: Pfizer verteidigt am Donnerstagnachmittag Vortagesniveau

Die Pfizer-Aktie zeigte sich um 05.05.2022 16:22:00 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 46,34 EUR. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 47,06 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 46,26 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 47,04 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 32.878 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 20.12.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 54,51 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 14,99 Prozent zulegen. Am 02.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 47,25 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,98 Prozent gesteigert.

Mit der Q2 2022-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 02.08.2022 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,29 USD je Aktie belaufen.

