Pfizer Aktie News: Pfizer tendiert am Dienstagvormittag nahe Vortagesschluss

Bei der Pfizer-Aktie ließ sich um 05.07.2022 09:22:00 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 50,15 EUR. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 50,20 EUR an. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 50,15 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 50,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 991 Pfizer-Aktien.

Am 20.12.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,51 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 8,00 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.07.2021 (32,84 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 52,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Pfizer-Aktie bei 52,33 USD.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 03.05.2022 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 25.661,00 USD – das entspricht einem Zuwachs von 75,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 14.582,00 USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2022 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz am 01.08.2023.

Beim Gewinn 2022 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 6,72 USD in den Büchern stehen haben wird.

