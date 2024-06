Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag billiger

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,5 Prozent auf 29,40 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 29,40 USD. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 29,18 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 29,32 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 630.793 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 14.06.2023 auf bis zu 40,36 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 37,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.04.2024 (25,21 USD). Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 16,62 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,76 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 37,57 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.05.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,55 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,98 USD je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,88 Mrd. USD – eine Minderung von 18,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,28 Mrd. USD eingefahren.

Voraussichtlich am 30.07.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,35 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen

GSK-Aktie unter Druck: Zantac-Klage vor Gericht

S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 5 Jahren verloren