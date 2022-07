Pfizer Aktie News: Pfizer am Mittag in Grün

Um 07.07.2022 12:22:00 Uhr wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 51,80 EUR nach oben. Der Kurs der Pfizer-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 51,85 EUR zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 51,65 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 20.740 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,97 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 32,84 EUR ab. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 57,76 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,62 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,93 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 25.661,00 USD gegenüber 14.582,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 28.07.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Pfizer.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2022 6,66 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

