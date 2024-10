Notierung im Fokus

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag in Grün

07.10.24 16:08 Uhr

Die Aktie von Pfizer zählt am Montagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 3,5 Prozent auf 29,57 USD zu.

Wer­bung

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 3,5 Prozent auf 29,57 USD. Kurzfristig markierte die Pfizer-Aktie bei 29,67 USD ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 29,20 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 2.343.499 Pfizer-Aktien. Am 17.10.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 33,92 USD an. 14,71 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 27.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 14,74 Prozent Luft nach unten. Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,68 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,00 USD für die Pfizer-Aktie aus. Am 30.07.2024 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,41 USD je Aktie gewesen. Umsatzseitig wurden 13,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 12,73 Mrd. USD umgesetzt. Die Pfizer-Bilanz für Q3 2024 wird am 29.10.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 04.11.2025. Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,64 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor einem Jahr eingebracht S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Pfizer von vor 10 Jahren abgeworfen S&P 500-Wert Pfizer-Aktie: So viel hätte eine Investition in Pfizer von vor 5 Jahren gekostet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com