Pfizer Aktie News: Pfizer am Montagnachmittag billiger

Um 04:22 Uhr fiel die Pfizer-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,4 Prozent auf 48,30 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 47,98 EUR. Bei 48,52 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 15.651 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,39 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 35,35 EUR am 14.10.2021. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 36,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 53,80 USD.

Am 28.07.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2022 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,07 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.977,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 27.742,00 USD ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2022 wird am 01.11.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,49 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

