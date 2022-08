Pfizer Aktie News: Pfizer am Montagvormittag mit Verlusten

Die Pfizer-Aktie musste um 09:22 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,9 Prozent auf 48,52 EUR. In der Spitze büßte die Pfizer-Aktie bis auf 48,52 EUR ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,52 EUR. Bisher wurden heute 87 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 20.12.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 54,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,99 Prozent. Am 14.10.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 35,35 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 37,26 Prozent Luft nach unten.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 53,80 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 28.07.2022. Es stand ein EPS von 2,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 1,07 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 27.742,00 USD gegenüber 18.977,00 USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 01.11.2022 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,49 USD je Aktie belaufen.

