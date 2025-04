Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Einbußen

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 2,5 Prozent auf 21,30 USD nach.

Die Pfizer-Aktie musste um 15:51 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 21,30 USD. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 20,92 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 21,01 USD. Bisher wurden via New York 2.415.477 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 48,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 20,92 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 1,84 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,71 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 30,40 USD an.

Am 04.02.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,07 USD vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,59 USD in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 14,25 Mrd. USD eingefahren.

Die Pfizer-Bilanz für Q1 2025 wird am 29.04.2025 erwartet. Am 05.05.2026 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 2,95 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

TINA-Strategie im Fokus: Was steckt hinter dem There is no Alternative-Investmentansatz?

S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 5 Jahren verloren