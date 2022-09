Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr bei 47,00 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 47,00 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 47,00 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 47,00 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 26 Aktien.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 13,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2021 (35,35 EUR). Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 32,96 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,20 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 28.07.2022 vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,07 USD je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 46,19 Prozent auf 27.742,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 18.977,00 USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q3 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 01.11.2022 veröffentlicht.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,50 USD je Pfizer-Aktie.

