Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag gesucht

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,1 Prozent auf 48,76 EUR zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 48,76 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 48,66 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 181 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,55 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 40,16 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 21,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 50,00 USD je Pfizer-Aktie an.

Am 01.11.2022 hat Pfizer in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2022 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,78 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,04 Prozent auf 22.638,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 24.094,00 USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Pfizer am 31.01.2023 vorlegen.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,48 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

