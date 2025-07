Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Nachmittag Boden gut

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,6 Prozent auf 25,72 USD zu.

Die Pfizer-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 25,72 USD. Bei 25,76 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 25,58 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 669.042 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 22,61 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 18,68 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,71 USD, nach 1,69 USD im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 29,17 USD.

Am 29.04.2025 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,52 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,55 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 13,72 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,82 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Pfizer-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 04.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 2,99 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

