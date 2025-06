Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt wies die Pfizer-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 24,62 USD nach oben.

Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,6 Prozent auf 24,62 USD zu. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 24,73 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 24,57 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 731.175 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 28,09 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 15,05 Prozent Luft nach unten.

Pfizer-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 1,69 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,71 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 29,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 29.04.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,55 USD je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 13,72 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14,88 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 05.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2025 3,00 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

