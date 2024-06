Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag billiger

Blick auf Pfizer-Kurs

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 1,1 Prozent auf 27,36 USD ab.

Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr um 1,1 Prozent auf 27,36 USD ab. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 27,34 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,47 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 895.694 Pfizer-Aktien.

Bei einem Wert von 40,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (17.06.2023). 47,50 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 7,86 Prozent Luft nach unten.

Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2023 mit 1,65 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,76 USD je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 37,57 USD an.

Am 01.05.2024 lud Pfizer zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2024 endete. Es stand ein EPS von 0,55 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,98 USD in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 14,88 Mrd. USD, gegenüber 18,28 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 18,61 Prozent präsentiert.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,35 USD je Aktie.

