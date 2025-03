Aktie im Blick

Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag fester

14.03.25 16:09 Uhr

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,66 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 0,2 Prozent auf 25,66 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Pfizer-Aktie sogar auf 25,74 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 25,60 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 1.112.192 Pfizer-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 22,92 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Am 16.11.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 24,49 USD. Mit einem Kursverlust von 4,56 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem Pfizer seine Aktionäre 2024 mit 1,69 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,71 USD je Aktie ausschütten. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 30,20 USD. Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 04.02.2025. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,59 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 17,76 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14,25 Mrd. USD umgesetzt. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Pfizer am 06.05.2025 vorlegen. Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2025 auf 2,96 USD je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Pfizer-Investment von vor 10 Jahren verloren S&P 500-Titel Pfizer-Aktie: So viel Verlust hätte eine Pfizer-Investition von vor 5 Jahren eingebracht S&P 500-Papier Pfizer-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Pfizer von vor 3 Jahren verloren

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com