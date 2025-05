Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittwochnachmittag schwächer

Kurs der Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 1,1 Prozent auf 22,61 USD.

Um 15:53 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 1,1 Prozent auf 22,61 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 22,57 USD. Bei 22,83 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 836.353 Stück gehandelt.

Am 31.07.2024 markierte das Papier bei 31,54 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 39,47 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Bei einem Wert von 20,92 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (10.04.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Pfizer-Aktie 7,50 Prozent sinken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 USD aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,52 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,55 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,82 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2025 3,01 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

