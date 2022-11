Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag im Aufwind

Um 04:22 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 47,40 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 47,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 45,72 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 15.762 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 13,04 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 40,16 EUR fiel das Papier am 24.02.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 18,03 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 49,00 USD.

Die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 01.11.2022. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,78 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 22.638,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 24.094,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 6,04 Prozent verringert.

Die kommende Q4 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 31.01.2023 veröffentlicht.

Von Analysten wird erwartet, dass Pfizer im Jahr 2022 6,46 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie dennoch schwächer: Angepasster BioNTech-Impfstoff auch für Kinder ab 5 Jahren empfohlen

Tesla-Aktie in Rot: Musk schlägt erneut Tesla-Aktien für Milliarden US-Dollar los

Neuer Twitter-Chef Elon Musk mit Drohung an Ex-Werbekunden - einige Mitarbeiter werden zurückgeholt

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com