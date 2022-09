Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag im Aufwind

Die Pfizer-Aktie notierte im XETRA-Handel um 04:22 Uhr in Grün und gewann 0,6 Prozent auf 46,20 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 46,66 EUR. Bei 46,66 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 3.630 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 15,24 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Kursverluste drückten das Papier am 14.10.2021 auf bis zu 35,35 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 30,69 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 52,00 USD angegeben.

Pfizer ließ sich am 28.07.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 2,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,07 USD erwirtschaftet worden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 27.742,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 46,19 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 18.977,00 USD eingefahren.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,50 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NASDAQ-Titel BioNTech-Aktie stärker: Lauterbach rechnet mit zügigem Start für Omikron-Impfstoff

So schätzen Analysten die Pfizer-Aktie ein

BioNTech-, Pfizer-, Moderna-Aktie leichter: US-Gesundheitsbehörde spricht Empfehlung für Omikron-Booster aus - Zulassung durch EU-Kommission

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com