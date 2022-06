Pfizer Aktie News: Pfizer am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Um 16.06.2022 12:22:00 Uhr ging es für die Pfizer-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 45,76 EUR. Die Abwärtsbewegung der Pfizer-Aktie ging bis auf 45,56 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 46,46 EUR. Bisher wurden heute 4.917 Pfizer-Aktien gehandelt.

Am 20.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,05 Prozent hinzugewinnen. Bei 32,50 EUR erreichte der Anteilsschein am 17.06.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 40,80 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 25.661,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.582,00 USD umgesetzt.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,38 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie letztlich im Plus: Varianten-Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird von EMA geprüft

Moderna-Aktie legt deutlich zu: FDA stimmt Zulassung von Moderna-Impfstoff für 6- bis 17-Jährige zu

MorphoSys-Aktie in Grün: Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren - Pfizer-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com