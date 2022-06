Pfizer Aktie News: Pfizer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Im XETRA-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 16.06.2022 09:22:00 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 46,46 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 46,46 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 301 Stück gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 14,77 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 17.06.2021 bei 32,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 42,95 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,33 USD.

Am 03.05.2022 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 31.03.2022 ausgelaufenen Quartals. Pfizer hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,62 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,93 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 25.661,00 USD – ein Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 14.582,00 USD erwirtschaftet hatte.

Pfizer wird die nächste Bilanz für Q2 2022 voraussichtlich am 02.08.2022 vorlegen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 5,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

BioNTech-Aktie letztlich im Plus: Varianten-Impfstoff von Pfizer/BioNTech wird von EMA geprüft

Moderna-Aktie legt deutlich zu: FDA stimmt Zulassung von Moderna-Impfstoff für 6- bis 17-Jährige zu

MorphoSys-Aktie in Grün: Pfizer will bei Krebsmittel mit MorphoSys kooperieren - Pfizer-Aktie leichter

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Sean Nel / Shutterstock.com