Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag gesucht

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 22,43 USD zu.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der New York-Sitzung 1,7 Prozent auf 22,43 USD zu. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 22,50 USD. Bei 22,21 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.001.234 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 31.07.2024 bei 31,54 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 28,89 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 7,22 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 29,20 USD aus.

Pfizer gewährte am 04.02.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,07 USD wurde das EPS des Vorjahres getroffen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 17,76 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 24,66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 14,25 Mrd. USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.04.2025 erfolgen. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 05.05.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 2,96 USD je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

