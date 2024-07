Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Nachmittag nordwärts

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 29,78 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere um 15:53 Uhr 0,9 Prozent. Bei 29,96 USD markierte die Pfizer-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,40 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.296.372 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 37,80 USD erreichte der Titel am 25.07.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,93 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 18,13 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 31,00 USD aus.

Pfizer gewährte am 01.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 18,61 Prozent zurück. Hier wurden 14,88 Mrd. USD gegenüber 18,28 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Pfizer am 30.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 05.08.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,37 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

