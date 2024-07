Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Donnerstagnachmittag fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,9 Prozent auf 30,32 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 30,32 USD. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 30,41 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,91 USD. Bisher wurden via New York 989.620 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 25.07.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,80 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 24,69 Prozent hinzugewinnen. Am 27.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 20,25 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 31,00 USD je Pfizer-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 01.05.2024. Das EPS wurde auf 0,55 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,88 Mrd. USD – eine Minderung von 18,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,28 Mrd. USD eingefahren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Am 05.08.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2024 2,35 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

