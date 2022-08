Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer büßt am Nachmittag ein

Die Pfizer-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr 0,5 Prozent im Minus bei 48,46 EUR. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 48,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,20 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 8.623 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Mit einem Zuwachs von 11,10 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2021 gab der Anteilsschein bis auf 35,35 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,09 Prozent.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 53,80 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 28.07.2022. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,04 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,07 USD je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig wurden 27.742,00 USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 18.977,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,50 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

