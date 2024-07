Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer tendiert am Freitagnachmittag tiefer

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,3 Prozent auf 29,63 USD ab.

Das Papier von Pfizer befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,3 Prozent auf 29,63 USD ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 29,56 USD. Bei 29,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 1.802.275 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,80 USD. Dieser Kurs wurde am 25.07.2023 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 27,59 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 17,51 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Pfizer-Aktionäre betrug im Jahr 2023 1,65 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,69 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 31,00 USD.

Pfizer ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,55 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,98 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 18,61 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 30.07.2024 veröffentlicht. Pfizer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,35 USD je Aktie aus.

