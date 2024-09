Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer macht am Nachmittag Boden gut

Aktie im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Zuletzt konnte die Aktie von Pfizer zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 29,87 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,4 Prozent auf 29,87 USD. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 29,98 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,91 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 536.955 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 04.10.2023 auf bis zu 34,11 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 14,18 Prozent Luft nach oben. Am 27.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 25,21 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 15,60 Prozent Luft nach unten.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,68 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 31,40 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,41 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 13,28 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 4,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,73 Mrd. USD in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 04.11.2025 dürfte Pfizer die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 2,64 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

