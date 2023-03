Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer präsentiert sich am Nachmittag fester

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 0,9 Prozent auf 40,45 USD zu. In der Spitze legte die Pfizer-Aktie bis auf 40,51 USD zu. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 40,11 USD. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 783.130 Aktien.

Am 12.04.2022 erreichte der Anteilsschein mit 56,32 USD ein 52-Wochen-Hoch. 28,18 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 39,24 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 3,10 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gaben als mittleres Kursziel 48,00 USD an.

Pfizer veröffentlichte am 31.01.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,14 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ein EPS von 1,08 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24.290,00 USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,90 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Pfizer einen Umsatz von 23.838,00 USD eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 02.05.2023 erfolgen.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2023 auf 3,62 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Wall Street-Titel Pfizer- und Seagen-Aktien mit deutlichem Plus: Pfizer plant Milliarden-Übernahme von Krebsspezialisten Seagen

Die zehn größten Übernahmen aller Zeiten

Hot Stocks heute: Island Gap bei NVIDIA - Hörerfrage 3M - Pfizer mit Reversal-Kerze

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Rob Wilson / Shutterstock.com