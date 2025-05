Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gefragt

Kurs der Pfizer

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 2,3 Prozent auf 23,52 USD.

Die Pfizer-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,3 Prozent auf 23,52 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 23,52 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 23,21 USD. Zuletzt wurden via New York 1.182.018 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 31.07.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 31,54 USD an. Gewinne von 34,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 20,92 USD. Dieser Wert wurde am 10.04.2025 erreicht. Mit einem Kursverlust von 11,08 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2024 1,69 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,71 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 29,20 USD.

Am 29.04.2025 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS wurde auf 0,52 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,55 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,82 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 13,72 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 14,88 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Pfizer am 05.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 3,01 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

