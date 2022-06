Pfizer Aktie News: Pfizer wird am Vormittag ausgebremst

Die Pfizer-Aktie notierte um 20.06.2022 09:22:00 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 44,30 EUR. Der Kurs der Pfizer-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 44,12 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 44,16 EUR. Der Tagesumsatz der Pfizer-Aktie belief sich zuletzt auf 2.480 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Gewinne von 18,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 32,51 EUR fiel das Papier am 22.06.2021 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 36,29 Prozent würde die Pfizer-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Die Zahlen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 03.05.2022. Das EPS lag bei 1,62 USD. Im letzten Jahr hatte Pfizer einen Gewinn von 0,93 USD je Aktie eingefahren. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 75,98 Prozent auf 25.661,00 USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 14.582,00 USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 02.08.2022 terminiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

