Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger schicken Pfizer am Dienstagnachmittag ins Plus

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 28,97 USD.

Das Papier von Pfizer legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 28,97 USD. Die Pfizer-Aktie legte bis auf 29,01 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 28,80 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556.265 Stück gehandelt.

Am 22.08.2023 markierte das Papier bei 37,19 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 28,36 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,21 USD am 27.04.2024. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 12,98 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,68 USD. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,40 USD.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 USD. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit 0,41 USD ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 12,73 Mrd. USD umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,63 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

