Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer zeigt sich am Dienstagnachmittag gestärkt

Die Aktie von Pfizer zählt am Dienstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Pfizer konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,5 Prozent auf 22,38 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,5 Prozent auf 22,38 USD zu. In der Spitze gewann die Pfizer-Aktie bis auf 22,45 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,15 USD. Bisher wurden via New York 953.661 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 31.07.2024 erreichte der Anteilsschein mit 31,54 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 29,05 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.04.2025 bei 20,92 USD. Mit Abgaben von 6,53 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2024 erhielten Pfizer-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,69 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,20 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Pfizer am 04.02.2025 vor. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal hatte Pfizer ebenfalls ein EPS von -0,59 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 17,76 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 29.04.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 05.05.2026 erwartet.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,96 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

