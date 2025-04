Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer verteuert sich am Nachmittag

Pfizer im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Pfizer. Die Pfizer-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,8 Prozent auf 22,94 USD.

Die Pfizer-Aktie notierte im New York-Handel um 15:52 Uhr in Grün und gewann 1,8 Prozent auf 22,94 USD. Die Pfizer-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 23,06 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,75 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1.222.842 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 31.07.2024 auf bis zu 31,54 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 37,47 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 10.04.2025 (20,92 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 9,68 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,71 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,69 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 29,20 USD.

Am 04.02.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde mit 0,07 USD ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,59 USD, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,66 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 17,76 Mrd. USD im Vergleich zu 14,25 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,96 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

