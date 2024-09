Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Montagnachmittag tiefer

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 29,36 USD.

Das Papier von Pfizer gab in der New York-Sitzung ab. Um 15:53 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 29,36 USD abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Pfizer-Aktie bis auf 29,32 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 29,43 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 485.326 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 34,11 USD. Dieser Kurs wurde am 04.10.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 16,16 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.04.2024 bei 25,21 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 14,13 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,68 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Pfizer-Aktie bei 31,40 USD.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 30.07.2024. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von 0,00 USD erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls 0,41 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 13,28 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 12,73 Mrd. USD umsetzen können.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 29.10.2024 gerechnet. Am 04.11.2025 wird Pfizer schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Experten taxieren den Pfizer-Gewinn für das Jahr 2024 auf 2,64 USD je Aktie.

