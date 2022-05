Pfizer Aktie News: Pfizer am Dienstagnachmittag schwächer

Der Pfizer-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 24.05.2022 16:22:00 Uhr verlor das Papier 0,2 Prozent auf 49,76 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Pfizer-Aktie bisher bei 48,84 EUR. Bei 49,20 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 16.684 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.12.2021 markierte das Papier bei 54,51 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 8,71 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 02.06.2021 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 31,47 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 58,12 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 52,33 USD.

Am 03.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 1,62 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 0,93 USD je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 75,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 25.661,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14.582,00 USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,33 USD je Aktie in den Pfizer-Büchern.

