Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Anleger greifen bei Pfizer am Nachmittag zu

Die Aktie von Pfizer gehört am Mittwochnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Pfizer-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 29,62 USD.

Um 15:53 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 29,62 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 29,71 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 29,50 USD. Bisher wurden via New York 655.192 Pfizer-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 26.07.2023 auf bis zu 37,72 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 27,33 Prozent wieder erreichen. Bei 25,21 USD fiel das Papier am 27.04.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,89 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Pfizer-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 1,65 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 1,69 USD aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 31,00 USD.

Pfizer ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 14,88 Mrd. USD – eine Minderung von 18,61 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 18,28 Mrd. USD eingefahren.

Am 30.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Pfizer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,35 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

