Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kurseinbußen

Die Pfizer-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 04:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 48,22 EUR ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Pfizer-Aktie bis auf 48,02 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 48,02 EUR. Von der Pfizer-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 5.631 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.12.2021 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 11,54 Prozent zulegen. Am 14.10.2021 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 35,35 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 36,41 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 53,80 USD angegeben.

Am 28.07.2022 legte Pfizer die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2022 endete, vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,04 USD. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 1,07 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27.742,00 USD – ein Plus von 46,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Pfizer 18.977,00 USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird für den 01.11.2022 terminiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2022 liegen bei durchschnittlich 6,50 USD je Pfizer-Aktie.

BioNTech- und Pfizer-Aktien uneinheitlich: BioNTech und Pfizer beantragen in den USA Notfallzulassung für Omikron-Impfstoff

Impfstoff-Aktien im Blick: Valneva mit Blockbuster-Hoffnung

BioNTech-Aktie & Co: CureVac nach Klageeinreichung - BioNTech und Pfizer setzen sich zur Wehr

