Pfizer Aktie News: Pfizer verteidigt Stellung am Vormittag

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 26.07.2022 09:22:00 Uhr die Pfizer-Aktie. Der Anteilsschein notierte via Frankfurt bei 50,55 EUR. Im Tageshoch stieg die Pfizer-Aktie bis auf 50,55 EUR. In der Spitze fiel die Pfizer-Aktie bis auf 50,55 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,55 EUR. Zuletzt wechselten 500 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,50 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,25 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 35,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.07.2021). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,81 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 52,33 USD an.

Pfizer veröffentlichte am 03.05.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,62 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,93 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Pfizer 25.661,00 USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 75,98 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14.582,00 USD erwirtschaftet worden.

Am 28.07.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q2 2023-Finanzergebnisse könnte Pfizer möglicherweise am 01.08.2023 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2022 auf 6,55 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

