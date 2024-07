Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Freitagnachmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Pfizer gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,3 Prozent auf 30,56 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,3 Prozent auf 30,56 USD. Die Pfizer-Aktie zog in der Spitze bis auf 30,66 USD an. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 30,07 USD. Zuletzt wurden via New York 1.264.093 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,19 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,68 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 25,21 USD. Dieser Wert wurde am 27.04.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 17,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 1,65 USD an Pfizer-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,69 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,00 USD.

Am 01.05.2024 hat Pfizer die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,55 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,98 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 14,88 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 18,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18,28 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Pfizer dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 05.08.2025 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Pfizer-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 2,36 USD fest.

