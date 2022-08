Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer fällt am Nachmittag

Die Pfizer-Aktie notierte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 47,40 EUR. Das Tagestief markierte die Pfizer-Aktie bei 47,04 EUR. Bei 47,84 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 17.581 Pfizer-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 20.12.2021 bei 54,51 EUR. Mit einem Zuwachs von 13,04 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 35,35 EUR ab. Abschläge von 34,09 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 53,20 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 28.07.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,07 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,19 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27.742,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 18.977,00 USD in den Büchern gestanden.

Am 01.11.2022 dürfte die Q3 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 6,50 USD je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com