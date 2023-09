Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Pfizer befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,8 Prozent auf 32,73 USD ab.

Der Pfizer-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,8 Prozent auf 32,73 USD. Die Pfizer-Aktie gab in der Spitze bis auf 32,63 USD nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 32,63 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 406.114 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 54,93 USD. Dieser Kurs wurde am 15.12.2022 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Pfizer-Aktie 67,83 Prozent zulegen. Am 25.09.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 32,42 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 0,95 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 43,25 USD.

Am 01.08.2023 äußerte sich Pfizer zu den Kennzahlen des am 30.06.2023 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 USD gegenüber 2,04 USD im Vorjahresquartal. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12.734,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 54,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 27.742,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2023-Bilanzvorlage von Pfizer wird am 31.10.2023 gerechnet. Experten erwarten die Q3 2024-Kennzahlen am 29.10.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Pfizer einen Gewinn von 3,30 USD je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

