Pfizer Aktie News: Anleger schicken Pfizer am Freitagmittag ins Minus

Die Pfizer-Aktie musste um 27.05.2022 12:22:00 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 50,45 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Pfizer-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 49,92 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 49,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 9.152 Pfizer-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 54,51 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,47 EUR. Dieser Wert wurde am 02.06.2021 erreicht. Der aktuelle Kurs der Pfizer-Aktie ist somit 60,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Analysten bewerten die Pfizer-Aktie im Durchschnitt mit 52,33 USD.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Pfizer am 03.05.2022. Es stand ein EPS von 1,62 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Pfizer noch ein Gewinn pro Aktie von 0,93 USD in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Pfizer mit einem Umsatz von insgesamt 25.661,00 USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14.582,00 USD erwirtschaftet worden waren, um 75,98 Prozent gesteigert.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2022 wird am 02.08.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 4,35 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com