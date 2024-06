Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag mit roter Tendenz

Aktie im Blick

Die Aktie von Pfizer gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Pfizer-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 27,23 USD ab.

Die Pfizer-Aktie notierte um 15:52 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 27,23 USD. Die Pfizer-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 27,16 USD ab. Bei 27,37 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten 743.420 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Am 25.07.2023 markierte das Papier bei 37,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 38,82 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Pfizer-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 25,21 USD am 27.04.2024. Der derzeitige Kurs der Pfizer-Aktie liegt somit 8,01 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,78 USD. Im Vorjahr hatte Pfizer 1,65 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 34,17 USD für die Pfizer-Aktie.

Pfizer ließ sich am 01.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,55 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,98 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Pfizer in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 18,61 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 14,88 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 18,28 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Pfizer dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 30.07.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Pfizer-Anleger Experten zufolge am 05.08.2025 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 2,35 USD in den Büchern stehen haben wird.

