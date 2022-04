Pfizer Aktie News: Pfizer am Vormittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im Frankfurt-Handel gewann die Aktie um 07:32 Uhr 1,8 Prozent auf 46,98 EUR.

Mit einem Kursgewinn bis auf 54,50 EUR erreichte der Titel am 20.12.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Pfizer-Aktie somit 13,80 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 02.06.2021 bei 31,49 EUR. Mit Abgaben von 49,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 52,50 USD.

Pfizer ließ sich am 08.02.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,08 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,42 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite hat Pfizer im vergangenen Quartal 23.838,00 USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 104,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Pfizer 11.684,00 USD umsetzen können.

Am 03.05.2022 dürfte die Q1 2022-Bilanz von Pfizer veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2023-Bilanz am 02.05.2023.

In der Pfizer-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

Impfstoffaktien Pfizer & Moderna: Neue Chefs, neue Deals?

Pfizer-Aktie leichter: WHO spricht sich für COVID-Pille von Pfizer für bestimmte Corona-Patienten aus

Impfstoff-Titel: Deshalb ziehen Moderna-Aktien und BioNTech-Aktien an der Konkurrenz vorbei

