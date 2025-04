Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Nachmittag gefragt

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Pfizer. Im New York-Handel gewannen die Pfizer-Papiere zuletzt 1,1 Prozent.

Die Aktionäre schickten das Papier von Pfizer nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 1,1 Prozent auf 23,18 USD. Den Tageshöchststand markierte die Pfizer-Aktie bei 23,24 USD. Mit einem Wert von 23,06 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.354.161 Pfizer-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 31,54 USD. Dieser Kurs wurde am 31.07.2024 erreicht. 36,04 Prozent Plus fehlen der Pfizer-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 20,92 USD fiel das Papier am 10.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,77 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,71 USD. Im Vorjahr erhielten Pfizer-Aktionäre 1,69 USD je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der Pfizer-Aktie wird bei 29,20 USD angegeben.

Die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Pfizer am 04.02.2025. Das EPS lag bei 0,07 USD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit -0,59 USD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 24,66 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 17,76 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 14,25 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommende Q1 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.04.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 05.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 2,95 USD je Aktie aus.

