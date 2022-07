Pfizer Aktie News: Anleger schicken Pfizer am Nachmittag auf rotes Terrain

Die Pfizer-Aktie wies um 28.07.2022 16:22:00 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 3,9 Prozent auf 49,04 EUR abwärts. Die Pfizer-Aktie sank bis auf 48,40 EUR. Bei 50,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 31.535 Stück.

Bei 54,51 EUR markierte der Titel am 20.12.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,03 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 29.07.2021 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 35,27 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Pfizer-Aktie 39,04 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 52,33 USD.

Pfizer ließ sich am 03.05.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,62 USD gegenüber 0,93 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 25.661,00 USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14.582,00 USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 01.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2023-Bilanz auf den 01.08.2023.

Experten gehen davon aus, dass Pfizer im Jahr 2022 6,53 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

