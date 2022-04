Pfizer Aktie News: Pfizer gewinnt am Freitagvormittag an Fahrt

Um 09:22 Uhr sprang die Pfizer-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,7 Prozent auf 48,04 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Pfizer-Aktie bei 48,04 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 48,04 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 282 Pfizer-Aktien umgesetzt.

Am 20.12.2021 erreichte der Anteilsschein mit 54,51 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,87 Prozent über dem aktuellen Kurs der Pfizer-Aktie. Am 02.06.2021 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 31,47 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 52,65 Prozent Luft nach unten.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 52,50 USD für die Pfizer-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Pfizer am 08.02.2022. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,42 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 104,02 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 11.684,00 USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 23.838,00 USD ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 03.05.2022 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2023-Bilanz von Pfizer rechnen Experten am 02.05.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,45 USD je Aktie belaufen.

