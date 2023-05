Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Vormittag nahezu unbewegt

Aktien in diesem Artikel Pfizer 35,10 EUR

-0,14% Charts

News

Analysen

Anleger zeigten sich um 17:33 Uhr bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im London-Handel nahezu unverändert bei 37,85 USD. Bei 38,04 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das London-Volumen auf 49.411 Pfizer-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 52,07 USD erreichte der Titel am 07.06.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Pfizer-Aktie mit einem Kursplus von 37,57 Prozent wieder erreichen. Am 09.11.2022 gab der Anteilsschein bis auf 46,70 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Pfizer-Aktie mit einem Verlust von 23,38 Prozent wieder erreichen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 45,14 USD.

Pfizer veröffentlichte am 02.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,62 USD je Aktie erzielt worden. Pfizer hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 18.282,00 USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.661,00 USD erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q2 2023-Finanzergebnisse wird für den 01.08.2023 terminiert.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Pfizer-Gewinn in Höhe von 3,34 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Pfizer-Aktie

NYSE-Wert Pfizer-Aktie fällt zurück: Vertrag über Corona-Impfstoff von Pfizer für die EU verkleinert

NYSE-Titel Pfizer-Aktie im Minus: Pfizer von polnischem Minister um Verzicht auf Impfstoffverkauf gebeten

NYSE-Titel Pfizer-Aktie dennoch leichter: Pfizer übertrifft zum Jahresauftakt Erwartungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Pfizer Inc. Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc. Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Pfizer Inc.

Bildquellen: Molly Woodward / Shutterstock.com