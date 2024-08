Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Donnerstagnachmittag leichter

Pfizer im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Pfizer. Die Pfizer-Aktie notierte zuletzt im New York-Handel in Rot und verlor 0,6 Prozent auf 28,57 USD.

Um 15:52 Uhr rutschte die Pfizer-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 28,57 USD ab. Das bisherige Tagestief markierte Pfizer-Aktie bei 28,54 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 28,85 USD. Zuletzt wechselten via New York 400.836 Pfizer-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 36,28 USD erreichte der Titel am 06.09.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 26,99 Prozent könnte die Pfizer-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 27.04.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 25,21 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 11,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Pfizer-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 1,65 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,68 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 31,40 USD an.

Pfizer ließ sich am 30.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Pfizer hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 USD vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit 0,41 USD je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Umsatzseitig wurden 13,28 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Pfizer 12,73 Mrd. USD umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Pfizer am 29.10.2024 vorlegen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,64 USD je Pfizer-Aktie belaufen.

