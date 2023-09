Pfizer Aktie News: S&P 500 Aktie Pfizer am Mittag mit stabiler Tendenz

So entwickelt sich Pfizer

Die Aktie von Pfizer zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Pfizer-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im Tradegate-Handel nahezu unverändert bei 30,40 EUR.

Mit einem Wert von 30,40 EUR bewegte sich die Pfizer-Aktie um 12:02 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Pfizer-Aktie bisher bei 30,45 EUR. Im Tief verlor die Pfizer-Aktie bis auf 30,30 EUR. Bei 30,40 EUR startete der Titel in den Tradegate-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Pfizer-Aktien beläuft sich auf 15.208 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 51,50 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.12.2022 erreicht. Derzeit notiert die Pfizer-Aktie damit 40,97 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 28.09.2023 (30,15 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Pfizer-Aktie derzeit noch 0,82 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 43,25 USD je Pfizer-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2023 abgelaufenen Quartal legte Pfizer am 01.08.2023 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,67 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2,04 USD je Aktie generiert. Mit einem Umsatz von 12.734,00 USD, gegenüber 27.742,00 USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 54,10 Prozent präsentiert.

Voraussichtlich am 31.10.2023 dürfte Pfizer Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 29.10.2024 dürfte Pfizer die Q3 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Pfizer ein EPS in Höhe von 3,30 USD in den Büchern stehen haben wird.

